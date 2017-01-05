قدم النائب يسري نجيب الأسيوطي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل لكل من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، حول الملتزم بسداد فواتير الكهرباء عن دور العبادة «المساجد والكنائس» في الوقت الحالي والسابق، وما هو القانون أو القرارات المنظمة للسداد الكهرباء المستخدمة داخل دور العبادة.

وردّت وزارة الكهرباء على سؤال النائب حول الملتزم بسداد فواتير الكهرباء، حيث أكدت أن “وزارة الأوقاف تقوم بسداد الاستهلاكات الشهرية للمساجد التابعة للوزارة، من خلال الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة، بالنسبة لاستهلاكات السنة الحالية، أو من خلال تسوية وزارة المالية لمتأخرات السنوات السابقة.

وأوضحت أن دور العبادة الأهلية «مساجد وكنائس»، التي يؤدى فيها الشعائر الدينية، يتم تحميل قيمة الإنارة فيها وسداد فواتير الكهرباء، على بند الإنارة العامة في موازنات الوحدات المحلية للمحافظات المعنية وذلك بناء على موافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ومنشور وزارة المالية رقم 2 لسنة 2004، علمًا أن المحاسبة تتم وفقًا لأسعار شرائح الاستخدامات المنزلية، سواء المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، أو دور العبادة الأهلية.

وأكد النائب يسري الأسيوطي في بيان له أن الوزارة قامت بتفعيل القرار رقم 8 لسنة 2004، الخاص بالتزام الوحدات المحلية بالمحافظات بسداد رسوم الكهرباء لدور العبادة، ورت على طلب إحاطته حول الملتزم بسداد فواتير الكهرباء عن دور العبادة بالآتي: “يتم تحميل قيمة انارة دور العبادة الاهلية (المساجد و الكنائس) اي الاماكن التي تؤدى فيها الشعائر الدينية على بند الانارة العامة في موازنات الوحدات المحلية للمحافظات المعنية وذلك بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء ومنشور وزارة المالية رقم 8لسنة 2004”.