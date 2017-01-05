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«النور» يطالب بترميم مسجد "ميدان المحطة" بحوش عيسى
النائب محمد صلاح - القيادي من حزب النور

«النور» يطالب بترميم مسجد "ميدان المحطة" بحوش عيسى

الخميس، 5 يناير 2017 04:58 م

توجه النائب محمد صلاح خليفة، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب النور وعضو مجلس النواب عن دائرة “أبو المطامير وحوش عيسى” بمحافظة البحيرة، بالشكر لوزيرالأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على دوره في صرف فرش المساجد للنواب، مطالبًا بتقديم مزيد من الدعم.

وطالب متحدث “برلمانية النور” - خلال كلمته بمجلس النواب - بإحلال وتجديد مسجد “ميدان المحطة” بمركز حوش عيسي، الذي يعد من أكبر مساجد المركز، ويحتوي على مكتبة كبرى؛ وذلك  لوجود شروخ، وتصداعات بالمسجد، موضحًا أنه يصعب على الأهالي من إحلاله وتجديده على نفقتهما الخاصة.

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