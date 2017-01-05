توجه النائب محمد صلاح خليفة، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب النور وعضو مجلس النواب عن دائرة “أبو المطامير وحوش عيسى” بمحافظة البحيرة، بالشكر لوزيرالأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على دوره في صرف فرش المساجد للنواب، مطالبًا بتقديم مزيد من الدعم.

وطالب متحدث “برلمانية النور” - خلال كلمته بمجلس النواب - بإحلال وتجديد مسجد “ميدان المحطة” بمركز حوش عيسي، الذي يعد من أكبر مساجد المركز، ويحتوي على مكتبة كبرى؛ وذلك لوجود شروخ، وتصداعات بالمسجد، موضحًا أنه يصعب على الأهالي من إحلاله وتجديده على نفقتهما الخاصة.