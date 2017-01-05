تعتزم شركة بلاك بيري الكشف عن الجيل المقبل من هواتفها الذكية Mercury التي تحمل علامتها التجارية والتي سيتم تصنيعها بالتعاون مع شركة TCL.

وسيضم هاتف Blackberry Mercury لوحة مفاتيح Qwerty فعلية جنبا إلى جنب مع شاشة حساسة للمس بحجم 4.5 إنش تقريبا، وفقا للتقارير السابقة.

وقد تم تسريب صورة للشاشة الرئيسية للهاتف Blackberry Mercury تؤكد بأن هذا الأخير سيضم شاشة بدقة 1620×1080 بكسل، وتظهر هذه الصورة أيضا بأن الهاتف سيعمل بنظام الأندرويد 7.0 Nougat.

كما ترون في الصورة أعلاه، فليس هناك وجود للأزرار الافتراضية على الشاشة، وهذا ما يلمح إلى أن الهاتف Blackberry Mercury سيضم الأزرار الفعلية.

وبناء على المعلومات التي تم رصدها سابقا في قاعدة بيانات Geekbench، فيبدو أن الهاتف Blackberry Mercury سيضم المعالج الثماني النواة Snapdragon 625 و 3 غيغابايت من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 32 غيغابايت من الذاكرة الداخلية.

وبحسب التقارير السابقة، فمن المرجح أن يضم هذا الهاتف أيضا شاشة Full HD بحجم 4.5 إنش مع لوحة مفاتيح Qwerty فعلية، بطارية بسعة 3400، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية بدقة 18 ميغابكسل.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الهاتف سيضم كذلك مستشعر لبصمات الأصابع في زر المساحة الذي يتوسط أسفل لوحة المفاتيح.