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مميزات لا تعلمها عن "الميسترال"
الميسترال

مميزات لا تعلمها عن "الميسترال"

الخميس، 5 يناير 2017 05:46 م
كتب - عبد الرحمن دياب

قال اللواء هشام حلبي المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية إن الاسطول البحري الجديد المتمثل في الميسترال إضافة للدولة المصرية بالكامل لأن الميسترال جمال عبد الناصر وأنور السادات تُمكنا القوات البحرية من المسافات البعيدة لأزمنة بعيدة موضحا أن البعد البحري مهم جدا في الأمن القومي.

وأضاف حلبي في تصريحات خاصة على شاشة إكسترا نيوز  أن القطع البحرية الجديدة بها مروحيات مجهزة بمستشفى وغرفة عمليات جراحية مما يساهم في عمليات البحث في البحرين الأحمر والمتوسط مشددا على أن القوات البحرية هي أهم ما يحقق الأمن القومي وتحتاج إلى تكنولوجيا عالية.

وكشف عن ان: “الميسترال حاملة جنود ومروحيات وبها قوة برية تتسع لمقاتلين وبالتالي يُمكن القطع البحرية من العمل خارج الحدود لفترة طويلة وهذه إضافة قوية لمصر عامة لأنها أول قطعة بهذه الضخامة تدخل المنطقة العربية كلها”.

ولفت إلى أن: “ما يهمني أن اسم الزعيمين العظيمين على القطع البحرية لان لهم ثقل ورموز وهذه لمسة وفاء والسلاح سلعة غير تقليدية وتنويع مصادره مهم لمصر ونحن نرى في المنطقة جيوش تنهار والقوة تغري أي دولة أن تعتدي على مصالح مصر ولكن مصر مستمرة في منظومة التسليح وتقوم بعمل تحديث مستمر وبتنويع قوي في أنواع السلاح”.

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