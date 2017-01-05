أعلنت منظمة الهند للأبحاث الفضائية عزمها على تسجيل رقم قياسي جديد في الفضاء من خلال إرسال 103 أقمار اصطناعية إلى المدار حول الكرة الأرضية دفعة واحدة.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إينديا”، عن سريدهارا سومناته، مدير مركز المنظومات النفاثة العاملة بالوقود السائل التابع للمنظمة، قوله إنها تخطط لتنفيذ هذا الإطلاق غير المسبوق خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير/شباط.

وأضاف سومناته: “سنسجل 100 هدف عن طريق إرسال أكثر من 100 قمر دفعة واحدة!”.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن منظمة الهند للأبحاث الفضائية، أن الأقمار الاصطناعية الـ103 سيتم نقلها إلى المدارات حول الأرض بوساطة الصاروخ الحامل الهندي “PSLV-C37” (”الصاروخ الحامل لنقل الأقمار إلى المدار القطبي”)، مشيرة إلى أن 3 من هذه الأقمار تعود للهند، فيما تمتلك الدول الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، 100 قمر أخرى.

وأضافت المنظمة أن بعض وزن الأجهزة الفضائية يصل إلى 500 – 600 كيلوغرام، لافتة إلى أن معظمها أقمار اصطناعية صغيرة وصغيرة جدا.

يذكر أن منظمة الهند للأبحاث الفضائية خططت في البداية لتنفيذ عملية إرسال 83 قمرا اصطناعيا إلى المدار حول الأرض دفعة واحدة، في يناير/كانون الثاني، لكنها أجلتها بسبب ضم 20 قمرا أجنبيا لهذه المجموعة.