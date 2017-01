بين الأسطورة والحقيقة يتألق برج الفتاة في اسطنبول بما يحمله من قصص غريبة أحكيت حوله وأبقته لغزا تائهاً في عرض الماء ومعلما غامضا يجذب آلاف السياح.

لا يعرف تماما متى ومن بنى البرج ولماذا، لكن الأكيد اليوم أنه سيد أحد أجمل المناظر في العالم كله، ملتقى العشاق. يقع البرج في الطرف الآسيوي لمدينه إسطنبول بين منطقه (أسكودار) و(هارم) في الشاطئ الممتد مقابل إسطنبول القديمة حيث تغرب شمس إسطنبول بين أحضانه.

تحكي أحد أشهر الروايات عن أنه بُنِي على الجزيرة الصخرية عند مدخل البوسفور بأمر ملك عاش قبل الميلاد، حيث قالت له النبوءات إن ابنته الوحيدة ستموت بلدغة ثعبان، وليحمي ابنته من أي خطر محتمل عزلها في الجزيرة في عرض البحر وبنى لها القلعة لتحميها. وعاشت هناك حتى داهمها المرض وأقعدها و احتار فيها الحكماء، دون أن يجدوا لها علاجًا حتى اقترح عليه أحد الحكماء بأن العنب سيساعدها على الشفاء وجاء الثعبان مع سلة العنب وكتب نهاية الفتاة كما تنبأت النبوءات وماتت بلدغته، وبقي البرج يحكي قصة الفتاة المسكينة التي عاشت في عرض المضيق.

نتيجة لهذه النهاية المأساوية بقي هذا البرج مهجورا سنين طويلة إلى أن استخدم عام 1110 للميلاد كمحطة مخصصة للسفن القادمة عبر البحر الأسود , و أثناء حصار القسطنطينية عام 1453 استخدم كبرج مراقبة وبقي كذلك إلى أن حصل زلزال عام 1509 الذي أدى إلى تدميره , و في عام 1721 أُحرق أيضا .

بعدها تم أصلاحه ليستخدم كمنارة حتى عام 1829 وحينها بدأ يستخدم بمثابة حجر صحي وعام 1832 تم ترميمه من قبل السلطان محمود الثاني حيث تم إضافة الدعم الصلب حوله كإجراء احترازي ضد الزلازل كما تم افتتاح مطعم فخم جدا في الطابق الأول منه ومقهى في أعلاه ليوفر إطلالة ساحرة لا تنسى .

إنه يعتبر اليوم إرثا تاريخيا يضاف إلى سجل اسطنبول الحافل بالمعالم الأثرية الهامة . بإمكانك الوصول إليه عبر القوارب في رحلة تستغرق حوالي عشر دقائق فقط , ولهذا فالكثير من الأعراس التركية تقام في هذا البرج بسبب موقعه الآسر و طابعه الرومانسي الهادئ .

و هو مكون من عدة طوابق تحتوي على مطاعم و مقاهي لكل واحد منها طابعه الخاص و ان قمت بالصعود الى البرج سوف تسحر بالمناظر الخلابة التي تحيط بهذا البرج , حيث يطل على مدينة اسطنبول من كافة الاتجاهات بالإضافة للإطالته على جسر البوسفور .

أما كشكل فهو مثمن و ذو قبة , يتألف من ستة طوابق يبلغ ارتفاعها 23 متر , يربط بينها درج لولبي يمكنك فيه أن تطلق العنان لخيالك و تتوقع كيف استطاعت تلك الفتاة الحياة محبوسة في هذا البرج مدة 18 عاما بعيدة عن اليابسة و لا يكاد يزورها سوى والدها السلطان . في عام 1999 ظهر البرج في فيلم جيمس بوند المسمى The World is Not Enough .

ننصحك عند الذهاب للبرج و الانتهاء من الجولة فيه أن تقوم بالتمتع في المناظرة الساحرة و احتساء الشاي في الكافتيريا الموجودة في الطابق الأرضي في ساحة البرج الخارجية .