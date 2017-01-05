الإذاعة تنقل قداس عيد الميلاد المجيدالخميس، 5 يناير 2017 04:39 م
وجهت نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية بتشكيل فريق عمل من المذيعين والمخرجين والمعدين لنقل قداس عيد الميلاد المجيد من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية غدا الجمعة.
وقالت رئيس الإذاعة -في بيان اليوم الخميس- إن خطة الإذاعة في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لن تقتصر على نقل القداس الذي يترأس الصلاة فيه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وإنه سيتم استحداث فترة إذاعية تشارك في بثها بعض شبكات الإذاعة تسبق القداس الذي سيبدأ حوالي الساعة التاسعة، وسيتم خلالها بث رسائل علي الهواء وإجراء حوارات مع كبار الشخصيات، كما ستنشر عدة نقاط إذاعية للنقل.
وأضافت رئيس الإذاعة أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بدأ الاعداد له مبكراً حيث بدأ البرنامج العام إذاعة مسلسل أحسن القصص اعتباراً من أول يناير الجاري ويتناول حياة السيد المسيح عليه السلام ويذاع الساعة الخامسة والربع مساءً يومياً ، كما سيقدم البرنامج العام أيضاً برنامج ” بشير السلام ” وهو برنامج خاص عن رسالة السيد المسيح عليه السلام بطولة أشرف عبد الغفور وعبد الغفار عوده وهمام عبد المطلب اخراج مدحت زكي .
كما تقدم شبكة صوت العرب مجموعة من البرامج للاحتفال بعيد الميلاد المجيد منها برنامج “تعالوا نلضم اسأمينا” وفترة “صباح الخير ياعرب” ويتناول قيم التسامح والمحبة التي دعا إليها السيد المسيح ، و “انا في انتظارك” مع المستمعين حول المحبة في الوطن الواحد ، وبرنامج بالعربي ويتناول الشخصيات التي دعمت الوحدة الوطنية ومنهم البابا شنودة ، والدكتور ميلاد حنا ، والدكتور بطرس بطرس غالي ومكرم عبيد باشا.
وتقدم شبكة الشرق الأوسط مجموعة من البرامج منها “أجمد أجازة” حول كيفية قضاء إجازة عيد الميلاد و “جيران الهنا” مع النجوم وذكرياتهم الطيبة مع أصدقائهم المسيحيين ولقاءات مع الفنان فاروق الفيشاوي ، لطفي لبيب ، هاني رمزي ، ادوارد وهالة صدقي ، وبرنامج “كلنا واحد” ولقاءات مع رجال الدين للتأكيد علي مفهوم الوحدة الوطنية .
وتشارك الشبكة الثقافية بالإذاعة في الاحتفال بعيد الميلاد حيث يقدم البرنامج الموسيقي برامج منها أجراس العيد ، يا مريم البكر ، وحلقة خاصة مع الفنانة فيروز عن عيد الميلاد بالإضافة إلي إذاعة قداس المسيح للأصوات المنفردة لجورج فريدريك هيندل وليله عيد الميلاد لريمسكي كورساكوف ومجموعة من الإلحان القبطية من المعهد الفرعونى وساعة من أغاني فيروز بعيد الميلاد ومجموعة أخري من الأعمال الموسيقية العالمية المتعلقة بعيد الميلاد المجيد.
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