مصر تشهد حدثا عسكريا لأول مرة منذ عهد الخديوي إسماعيل.. ما هو؟

أكد اللواء بحري محمود متولي مؤسس الصالون البحري المصري، أن البعد البحري في مصر بدأ يحتل مكانة جيدة، فلأول مرة منذ عهد الخديوي إسماعيل يكون لمصر أسطولين أحدهما في البحر الأحمر، وآخر بالمتوسط.

وقال في مداخلة هاتفية على شاشة “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، إن وجود أسطول بحري لمصر سيحافظ على ثرواتها في الغاز والبترول والثروة السمكية.