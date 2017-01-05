أثارت “فتوى وجوب إتمام الاندماج” الصادرة عن 16 مفتيا من شرعيي الجهاد بسوريا، ردود فعل متباينة، حيث جاءت الفتوى مذيّلة بأسماء 16 قيادة من قيادات فصائل المعارضة السورية ، وما سُميّ بـ”جيش الأحرار” الذي شكله أبو جابر الشيخ من بعض الكتائب والألوية التي تتبع حركة أحرار الشام كأبي محمد الصادق، وآخرون يحسبون على تيار “فتح الشام” كمظهر الويس وأبو ماريا القحطاني، وآخرون من مركز دعاة الجهاد الذي يرأسه المحيسني.

وكانت الفتوى ذُيّلت بتوقيع المحيسني وكل من مصلح العلياني، وأبو الفتح الفرغلي، إضافة لأعضاء من المكتب الشرعي لحركة نور الدين الزنكي كحسام الأطرش.

وأشارت الفتوى إلى وجوب إتمام الاندماج المقترح بين ثماني فصائل لمواجهة الأحداث في سوريا، أبرزها “جبهة فتح الشام” و “حركة أحرار الشام الإسلامية” و “حركة نور الدين زنكي”، وبعض الفصائل الأخرى، مثل: “الحزب التركستاني الإسلامي” و”أجناد الشام” و “لواء الحق” و “أنصار الدين” داعين إلى المسارعة في الوفاء بما تم الاتفاق والتوقيع عليه، ورأت في الاندماج المذكور استجلابا للنصر، والتخلف عن إمضائه إثماً.

وبعد صدور الفتوى، توالت ردود الفعل الرافضة لها لاسيما إلزام الموقعين عليها الجميع بقبول اجتهادهم، وتأثيم مخالفيهم.

وفي السياق نشر “أبو البراء معرشمارين” أحد أبرز القادة العسكريين وعضو شوري حركة أحرار الشام على حسابه على موقع تويتر “الاعتصام مطلب الجميع ولكن سبيله المُختلف فيه هذه أراها فتوى تغلّب وتفكيك ليست فتوى اعتصام” وتابع “هل إذا حصل اندماج آخر سيكون نفس الفتوى منكم، ولماذا المحاولات القديمة لم تأخذ نفس الفتوى وكنتم أنتم من يقودها”.

وأكد القيادي البارز أن سياسة لَيّ الذراع والتغلّب مرفوضة، والاندماج بهذا الشكل مرفوض أيضاً: “لن نقبل بسياسة ليّ الذراع ولن نمضي باندماج لا يُحقق مطالب الساحة الجهادية والشعب ولا يمنع الاستقطاب بل يجرنا للتغلب”.

فيما اعتبر رئيس الهيئة القضائية في أحرار الشام، “أحمد محمد نجيب” أن مثل هذه الفتاوى هي فتاوى مُسيّسة تسعى لتحيق مصالح أصحابها بغطاء الشريعة، وقال:‏تجيير الفتوى لصالح الهوى ليس من سمات طلبة العلم فضلا عن أهله، وأما تسييسها بما يسوّق له بأنه دليل فلا يرقى أن يكون كبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون”.

وتابع : الفتوى الصادرة نوعاً من الإرهاب الفكري، قائلاً: “‏ممارسة الإرهاب الفكريّ عمل لا أخلاقيّ يستعمله سماسرةٌ همّهم جلب المنفعة العاجلة، وإن كانت التّجارة فاسدة، وعقدها باطل”.

وعلق أبو عزام الأنصاري، أحد أعضاء مجلس شورى الأحرار على الفتوى، قائلاً: “‏بعض الناس جعل الشرع مطيّة لأهوائه، فإن أراد الانشقاق سماه اعتصاما، وإن أراد التخلص من مشاكله باندماج يزيد الساحة استقطابا سماه أيضا اعتصاماً”.

أما لبيب النحاس، مسؤول العلاقات الخارجية لحركة أحرار الشام الإسلامية، أن: “الدين ليس مطيّة ليقوم البعض بفرض مشاريعهم بطاغوت الكهنوتية وبالتغلب، هذه ثورة شعب مسلم ولن نسمح بخطفها أو تدميرها كما فعلوا في ساحات أخرى”

وأكمل قائلاً: “من الغريب استعمال فتاوى لفرض اندماج تم نقده لأسباب موضوعية وواقعية وليس لأسباب شرعية، وكلنا مع توحيد الصف” وهاجم النحاس بعض من وقّعوا على الفتوى، مشيراً إلى قيادات “جيش الأحرار”، قائلاً: انقلابات خشنة ثم ناعمة، والآن انقلابات (شرعية) بفتاوى كهنوتية، لم يتركوا سبيلاً لتدمير الساحة إلا وسلكوه”.

وأضاف” الكثير من شرعييّ فرض الاندماج بالتغلب والفتاوى هم نفسهم شرعيو الانقلابات وشق الصف، وتجد أن الشرع انتقائي عند هؤلاء، حان الوقت لأن يتصدر الساحة علماء الشام الحقيقيون ونتجاوز أزمة شرعيي الضرورة والصدفة”.

كما أكد “حسام إبراهيم أطرش”، الشرعي العام لحركة نور الدين زنكي، عبر عدة تغريدات عبر حسابه الشخصي على “توتير” أن أسماء شرعيي الحركة الثلاث لم يُستشاروا في الفتوى ولم يُستأذنوا بإدراج أسمائهم فيها.

وأكد: ذلك الحساب الرسمي للمكتب الشرعي للحركة على تطبيق “تلجرام” ، كما نفى أحمد أبو خلف - أحد شرعيي حركة أحرار الشام في القطاع الجنوبي - عبر رسالة صوتية علمه بالفتوى.

فيما تراجع عدد من شرعيي أحرار الشام في قطاع جبل الزاوية وأريحا عن تأييدهم للفتوى، مؤكدين أن التفاصيل التي وصلتهم ناقصة، ولما وصلهم ما غاب عنهم من تفاصيل تراجعوا عن تأييد الفتوى.

ورأى نشطاء وإعلاميون سوريون أن صدور الفتوى في هذه المرحلة يعتبر دليل على ضعف موقف الفصائل السورية المجاهدة ، فالفتوى توجب الالتحاق باندماج لم يتم أصلاً حتى الآن ولم يُعلن عنه، ورأى أن دافع السرعة في نشرها بهذا التوقيت إنما هو نوع من ممارسة الإرهاب الإعلامي للضغط على بعض الأطراف الرافضة للاندماج مع فتح الشام وفق الصيغة المطروحة، وإحراجهم أمام عناصرهم و أنصارهم، بهدف دفعهم نحو “اندماج” معين دون الآخر.

وقال آخرون أن الفتوى سقطت مع ساعاتها الأولى بسبب ما وصفوه بالتدليس في عرض الحقائق وتزوير في الأسماء، الأمر الذي زاد من تشكيكهم في استجابة الناس لها.

من ناحية أخري أصدر 14 من الدعاه السوريون فتوى أخرى جاءت كردٍّ فعل على فتوى “الاندماج” ، استنكرت ما جاء بنصها في أن من يتخلف عن الإمضاء على الاندماج آثم، وبيّنت أن هذه جرأة من جزء من طلبة العلم في الساحة ماكان لهم أن يُلزموا أهل الشام باجتهادهم، خاصة أن فيها من يوازيهم –على الأقل– بالعلم والاجتهاد.

وأوضحت الفتوى مخاطر الاندماج المذكور على الساحة، وأن السعي يجب أن يكون نحو جمع الساحة كلها، لا جرّها إلى استقطاب خطير، كما بينت رفض جبهة النصرة – سابقاً مبادرة “أهل العلم في الشام” والتي وافقت عليها كل الفصائل، وأنه لولا رفض النصرة لكانت الساحة الآن يقودها كيان واحد.

كما أخذت الفتوى على قيادات شرعية موقعة على “فتوى الاندماج”، ما وصفوه بالتخاذل عن مبادرات سابقة ومحاكم كان فيها حفظ للدماء أو اقتصاص لدماء، فيما مارست هنا -لَيّ الذراع- لإمضاء اندماجٍ فيه مافيه من مخاطر على الساح ولم يقولوا ما هي هذه المخاطر .

وذكرت فتوى الاندماج السابقة أن هذا الاندماج هو طريق استجلاب نصر الثورة، وأن من لا يسير فيه فعليه إثم ضياع الثورة وذهاب شوكتها، قبل أن ينفي شرعيّو حركة نور الدين الزنكي علمهم بالفتوى أو حتى توقيعهم عليها.

والجدير بالذكر أن الاندماج المطروح مع فتح الشام يشترط تولي “أبو محمد الجولاني” القيادة العسكرية لكل الفصائل المنضوية في الاندماج، والتصرف بكل مقدراتها العسكرية، ورفض عودة أي عسكري قاتل في درع الفرات إلا بعد ثلاثة أشهر، كما يشترط إلى جانب ذلك موافقته على تشكيلة المكتب السياسي للجسم الجديد!

كما يذكر ان معظم هذه الفصائل لم تستطيع صد الهجمات من التحالف وجيش بشار وتركوا مواقعهم في حلب وفرو خارجها .