أعلنت الشرطة التركية اليوم /الخميس/ مقتل المسلحين اللذين نفذا هجوم مدينة “إزمير” غربي تركيا.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية أن انفجارا وقع قرب محكمة في مدينة إزمير غربي تركيا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح.

وأوضحت القناة أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الانفجار، بعد أن انفجرت سيارة مفخخة في المدينة المطلة على بحر إيجه، مضيفة أن النيران اشتعلت بسيارة واحدة على الأقل قرب محكمة في المدينة.

ويأتي الانفجار عقب هجوم دام وقع في ملهى ليلي باسطنبول ليلة رأس السنة، ما أدى إلى مقتل 39 شخصا وإصابة 65 آخرين بجروح.