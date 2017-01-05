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ماذا يعني إذا برزت العروق من المعصم بهذا الشكل؟
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ماذا يعني إذا برزت العروق من المعصم بهذا الشكل؟

الخميس، 5 يناير 2017 04:18 م

يمتلك بعض الناس ميزة طبيعية تشبه العروق تظهر على المعصم.. ولكن ظهوره ليس لدى الجميع؟

إذا وضعت يديك على طاولة أو أي سطح أمامك، وشكلت ما يشبه المخلب بيدك من خلال ضم الإبهام والخنصر وشدها إلى الداخل قليلا... ماذا ترين؟ والبعض يلاحظ نفور ما يشبه عرق من معصمه عند فعل هذه الحركة، فيما أن البعض الآخر لا يمتلك هذه الميزة.

فماذا يعني ذلك؟

نفور هذا العرق هو دليل على وجود وتر صغير أشبه بالعضلة يدعى Palmaris Longus، ولكن حوالي 14% من الأشخاص لا يمتلكونه إطلاقا ويولدون من دونه.

ولكن، هل لغياب أو فقدان هذا الوتر أي تأثير جانبي؟

أثبتت الدراسات أن هذا الوتر لا يقلل بأي نسبة قوة القبضة لدى الشخص، حيث أن أطباء التجميل والجراحة مثلا يعون ذلك، ويستعملونه إجمالا للجراحات الترميمية في مواضع أخرى من الجسم.

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