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برلماني: تطوير ميناء سفاجا جزء من الخطة القومية لتطوير منطقه البحر الاحمر
جمارك سفاجا

برلماني: تطوير ميناء سفاجا جزء من الخطة القومية لتطوير منطقه البحر الاحمر

الخميس، 5 يناير 2017 04:16 م
محيط: خاص

قال يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، ان قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم رئيس هيئه الرقابة الادارية بإلقاء كلمه يعرض فيها تقريره الهيئة حول عمليه تطوير ميناء سفاجا  “سنه” حسنه يجب ان تستمر في كل المشاريع التي تقوم بها الدولة.

واضاف وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان ، ان تقرير الهيئة الذي عرضه الوزير محمد عرفان يؤكد حرص القيادة السياسية علي وضع كل المشروعات الكبرى تحت عين اجهزه الرقابة  وتحقيق اكبر قدر من الشفافية والنزاهة في عملها
واوضح وكيل لجنة الإسكان ان افتتاح تطوير ميناء سفاجا جزء من الخطة القومية لتطوير منطقه البحر الاحمر التي ستكون علي قاطره التنمية في جنوب الصعيد
وحيا  المغازي دور اجهزه الرقابة الإدارية في مكافحه الفساد ودعا البرلمان إلى منح الهيئة صلاحيات اكبر في التصدي  للفساد  في ظل تراخي بعض الأجهزة الرقابية الأخرى.
واوضح ان محاربه الفساد يحتاج الي جهود برلمانيه وشعبيه لدعم هذه الاجهزة في التصدي لظاهره الفساد التي تراخت مصر طويلا في مواجهتها.

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