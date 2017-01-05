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عاطف عبد الحميد يزور الكنيسة الإنجيلية بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد‎
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة‎

عاطف عبد الحميد يزور الكنيسة الإنجيلية بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد‎

الخميس، 5 يناير 2017 04:20 م
خاص- محيط


زار محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد اليوم الخميس، الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة لتقديم التهنئة وأطيب الأمنيات للدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية، ومشاركة أبناء الطائفة احتفالات عيد الميلاد المجيد، وسط حضور نخبة من رجال الدولة ورعاة الكنيسة.

وقال عبد الحميد إنه يعتز بكل الروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، وقال إن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين.

وشدد على أن الشعب المصري دائما نسيج واحد ويد واحدة، ولن ينال أحد من وحدته القوية لرفعة وتقدم هذا الوطن، الذي سيظل نموذجا فريدا فى الوسطية والتسامح ونبذ التعصب والإرهاب.

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