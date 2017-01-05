 Moheet on google
الخميس 5 يناير 2017 03:47 مساءً
روابط سريعة
مصر تستعد للتدخل عربيا لحل الأزمة الليبية
السيسي في بورسعيد‎

مصر تستعد للتدخل عربيا لحل الأزمة الليبية

الخميس، 5 يناير 2017 04:31 م
كتب - عبد الرحمن دياب

صرح الكاتب الصحفي التونسي، خالد عبيد، بأه سيتم عقد اجتماع بين وزراء الدول الثلاثة “مصر والجزائر وتونس” خلال الأيام المقبلة، لتحديد الأهداف الأساسية.
وأضاف في مداخلة هاتفية على شاشة “الغد” الإخبارية، أن القمة تهدف لوضع أرضية مشتركة لحل الوضع في ليبيا، التي ترتكز على إنهاء شب الانقسام واستبعاد التدخل الغربي، وبعدها سيكون قمة مشتركة بين الدول الثلاثة لتحديد ما تم التوصل إليه.
ولفت إلى أن لقاء رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، بأعضاء الحكومة التونسية يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3