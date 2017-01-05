صرح الكاتب الصحفي التونسي، خالد عبيد، بأه سيتم عقد اجتماع بين وزراء الدول الثلاثة “مصر والجزائر وتونس” خلال الأيام المقبلة، لتحديد الأهداف الأساسية.

وأضاف في مداخلة هاتفية على شاشة “الغد” الإخبارية، أن القمة تهدف لوضع أرضية مشتركة لحل الوضع في ليبيا، التي ترتكز على إنهاء شب الانقسام واستبعاد التدخل الغربي، وبعدها سيكون قمة مشتركة بين الدول الثلاثة لتحديد ما تم التوصل إليه.

ولفت إلى أن لقاء رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، بأعضاء الحكومة التونسية يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.