كشف خبراء أن تناول حفنة واحدة من المكسرات تكفي للقضاء على مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، والذي يرتبط بخطر الخضوع لبتر الأطراف والإصابة بالفشل الكلوي وفقد البصر.

وقال الخبراء، وفقا لصحيفة “ديلي اكسبريس البريطانية”، إن المكسرات من اللوز والفستق واللوز والكاجو جميعا تحتوي على الخواص التي تحمي من مرض السكري من النوع الثاني كما ترفع معدلات الكوليسترول الجيد وتقلل من الالتهابات.

من جانبه، قال الدكتور ديفيد جنكيز الدكتور بقسم علوم التغذية بجامعة تورونتو إن “الدراسة تشير إلى أن المكسرات يمكن أن توفر خيارا محددا للطعام للأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني والراغبين في خفض ما يستهلكونه من الكربوهيدرات”.