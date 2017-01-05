أعلن محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر أنه تم رصد 40 مليون جنيه لإعادة الحياة من جديد لمصنع الألبان بسخا، بعد أن كان مهجورا منذ 18 عاما، مضيفا أنه يستوعب عمالة حتى 3000 عامل.

وقال نصر - في تصريحات اليوم - إن إعادة تشغيل مصنع ألبان سخا هو خطوة جيدة على الطريق الصحيح، وبداية لتشغيل جميع المصانع المتوقفة واستغلال الطاقات المهملة بهدف الإنتاج وتشغيل البطالة وسد احتياجات المواطنين.

وأشار إلى إنه سيتم تشغيل المصنع الذي تبلغ مساحته 5 أفدنة لينتج 50 طنا من الألبان يوميا لإنتاج الجبن الأبيض المتميز، والألبان المعاملة بدرجات الحرارة العالية ومنتجات الزبادي بأنواعها، مؤكدا أنه سيتم استغلال هذه الطاقات والمشاريع لصالح أبناء محافظة كفر الشيخ.