ناقش شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب مع الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين الدكتور علي النعيمي في الخطوة المهمة التي اتخذها مجلس حكماء المسلمين حيال الأوضاع في ميانمار.

واتفق الاثنان على أن هذه الخطوة تعد ركيزة من الركائز التي أُسس من أجلها المجلس، وهي العمل على حقن الدماءِ وإطفاء نيران الحروب.

وشدد شيخ الأزهر خلال لقائه مع الدكتور النعيمي الذي يزور القاهرة للمشاركة في أعمال الملتقى الحواري للسلام من أجل ميانمار، أن نهج الأزهر في حل مثل هذه المشكلات يرتكز على المشتركات الإنسانية، ومد جسور التواصل من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأعرب النعيمي، عن تقديره لجهود شيخ الأزهر في ترسيخ السلام ونشر ثقافة الحوار في المناطق الملتهبة حول العالم. مؤكدا أنه يجب على جميع الأطراف في ميانمار جعل الحوار هو الأساس الذي يتحقق من خلاله الأمن والسلام على كافة الأراضي الميانمارية.

وأضاف النعيمي: إن مجلس حكماء المسلمين بقيادة الإمام الأكبر يعمل بخطوات جادة لنشر ثقافة التعايش المشترك بين مختلف الشعوب من أجل حياة أفضل وغد مشرق للناس جميعا.