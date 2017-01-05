وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” التقرير الأولي الصادر عن اللجنة الاستشارية المشكلّة بشأن الأحداث في ولاية “أراكان”، غربي ميانمار، بأنه “معيب وممنهج وملفق”.

وقدمت اللجنة الاستشارية لولاية “أراكان”، التي يترأسها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، أمس الأربعاء، تقريرها الأولي، الذي نفى وجود حالات اغتصاب وإبادة جماعية واضطهاد ديني وعرقي في الولاية (شمال غرب).

وخلص التقرير الذي نقلته وكالة أنباء “أراكان” إلى أن “مزاعم حالات الاغتصاب والاعتقالات غير القانونية وأعمال التعذيب والحرائق المفتعلة في القرى التي يسكنها مسلمي الروهنجيا لا تستند إلى أدلة موثوقة تسمح باتخاذ إجراءات قانونية بحقها، ولفتت لجنة التحقيق إلى أنها “لاحظت خلال إجرائها مقابلات ميدانية مع قرويين ونساء المنطقة، ارتفاع أعداد المسلمين الذين يرتادون المساجد، لاسيما في بلدة منغدو”.

وفي تصريحات صحفية ” قال فيل روبرتسون، نائب مدير هيومان رايتس ووتش لمنطقة آسيا إن “قراءات لجنة التحقيق التي نفت ارتكاب انتهاكات بحق مسلمي الروهنجيا في أراكان غير متوقعة، ومعيبة، وممنهجة”، وأضاف إن : “النتائج تعكس بوضوح الاستنتاجات السياسية الملفقة والمطبوخة سياسيًا بشكل مسبق، بهدف إسكات صوت المجتمع الدولي، الذي يطالب باستمرار بوقف أعمال العنف المرتكبة بحق الروهنجيا”.

ووفق منظمة العفو الدولية، اضطر 21 ألفاً من مسلمي “الروهنجيا” إلى اللجوء إلى بنغلاديش؛ خشية مقتلهم، وتعتبر ميانمار الروهنغيا “مهاجرين غير شرعيين، من بنغلاديش”، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ “الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم”، ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهنجيا، في مخيمات بولاية “أراكان”، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982 م.