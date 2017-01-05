قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية طه عجلان إغلاق 4 مراكز للدروس الخصوصية بمدينة العبور وإحالة أصحابها للتحقيق.

وأوضح عجلان في تصريحات اليوم الخميس أنه تم الغلق بناء على قرار لجنة مشكلة بالاشتراك مع رئاسة مدينة العبور لمواجهة “مافيا الدروس الخصوصية” في كافة المنازل والعمارات السكنية.

وأشار إلى أن مراكز الدروس الخصوصية التي تم غلقها وتحرير محاضر ضدها هي (مركز أكسون وأجيال والبريطاني والقمة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وملاحقة باقي مراكز الدروس الخصوصية بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية وتطبيق القانون على المخالفين.