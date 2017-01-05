أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقدم 12 الف و 75 من الاطباء والفريق الطبى من مختلف التخصصات عبر الموقع الاليكتروني للوزارة خلال عام 2016/2017، للحصول علي الدرجات العلميه ، ياتى ذلك ضمن خطة الوزراة للاهتمام بالتعليم الطبى المستمر ، والذى بدورة يصب فى مصلحة المريض المصرى.

وأوضح الدكتور هشام عطا مساعد الوزير للتنمية البشرية والتدريب أن عدد المستوفيين للشروط بلغ 9 الاف 925 مشيرا الى أن من ضمنهم 1532 من العاملين بالمناطق النائية.

ومن جانبها اوضحت الدكتورة وفاء ابوربيع مديرعام الاداره العامة للمنح والبعثات أن العدد الذى وقع عليه الاختيار يضم كافة التخصصات حيث تم اختيار ‪7811 من الحاصلين على بكالوريوس طب وجراحة ، و‪ 1139لبكالوريوس طب فم وأسنان، و ‪896 لبكالوريوس الصيدلة ، و ‪29 لبكالوريوس العلاج طبيعى ، و50 للتخصصات الغير طبيه التابعة للوزارة.

وأشارت مدير عام الاداره العامة للمنح والبعثات الى انه تم توزيع المرشحين طبقا لنوع الدراسه ما بين دبلومة وماجيستير.