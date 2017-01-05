رغبة كورية بإنشاء محطات كهربائية شمسية ونووية في مصرالخميس، 5 يناير 2017 03:47 م
استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السيد السفير Songy yoon ـ سفير كوريا الجنوبية في مصر وذلك لبحث التعاون القائم والمستقبلي بين البلدين أشاد الدكتور شاكر في بداية اللقاء بالعلاقات المصرية الكورية.
وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة وتم استعراض المشروعات المشتركة.
وقال بيان صادر عن الوزارة إن اللقاء ايضًا تطرق إلى عدد من مذكرات التفاهم التي قد تم توقيعها على هامش الزيارة الرئاسية لكوريا في فبراير 2016من بينها مذكرة تفاهم مع شركة دووسان الكورية في مجال إنشاء محطة توليد كهرباء من الفحم تعمل بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة بنظام EPC+Finance بالحمراوين على ساحل البحر الاحمر على مرحلتين الأولى قدرة 2×1000 ميجاوات والثانية بنفس القدرة متضمنة قيام الجانب الكوري بإجراء دراسات الجدوى الفنية والمالية للمشروعات وأيضاً مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف شركات السويدي وهيونداي ودايو لتطوير شبكات نقل الكهرباء.
بالإضافة إلى مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع محطة فوتوفلطية قدرة 20 ميجاوات بتكلفة 42 مليون دولار متضمنة قيام الجانب الكوري بإجراء دراسات الجدوى الفنية والمالية للمشروع.
كما اشار الوزير إلى اولوية مشروعات شبكات نقل الطاقة ومراكز التحكم اللازمة لها في المرحلة القادمة ودعا الجانب الكوري الاشتراك بها
وتناول اللقاء عرضاً من الجانب الكوري للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بما في ذلك تنمية الموارد البشرية ونقل الدروس المستفادة في مجالات بناء وتشغيل وصيانة المحطات النووية وتنظيم برامج تدريبية واستمرار التعاون في جميع برامج التدريب المختلفة.
وأبدى الجانب الكوري رغبته في التعاون في مجال محطات الطاقة الشمسية.
وأشاد الدكتور شاكر في نهاية اللقاء إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يهدف الي الوصول لأفضل تكنولوجيا بأقل الأسعار والتسهيلات الممكنة لتمويل مشروعات الكهرباء على أرض مصر وحرص الوزارة على تعزيز وتبادل الخبرات.
وفى النهاية وجه السفير الكوري الدعوة للدكتور شاكر لزيارة كوريا الجنوبية.
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