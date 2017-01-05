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السيسي يرفع العلم المصري على «جمال عبدالناصر»
الميسترال

السيسي يرفع العلم المصري على «جمال عبدالناصر»

الخميس، 5 يناير 2017 03:41 م

وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عصر اليوم الخميس، إلى حاملة المروحيات “جمال عبدالناصر” من طراز “ميسترال”، في سفاجا، بالبحر اﻷحمر.

وتفقد الرئيس حاملة المروحيات “جمال عبدالناصر”، قبل أن يقوم برفع العلم المصري عليها، على أنغام الموسيقى العسكرية، وأداء حرس الشرف.

ورافق الرئيس السيسي، وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس اﻷركان الفريق محمود حجازي، وعدد من قادة القوات البحرية.

وفي نفس السياق، قام السيسي، برفع العلم المصري، على ﻻنش الصواريخ أحمد فاضل، من طراز “أر 32”.

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