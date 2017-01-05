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الخميس 5 يناير 2017 03:41 مساءً
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معركة بين مسجلين خطر داخل حجز مجمع محاكم السويس
محكمة_

معركة بين مسجلين خطر داخل حجز مجمع محاكم السويس

الخميس، 5 يناير 2017 03:35 م

شهد مجمع محاكم السويس اشتباكا بين مسجونين داخل مكان الحجز قبل عرضهم على محكمة السويس لحضور جلسة محاكمتهم، وتم نقل سجين مصاب بجروح قطعية في الوجه إلى مستشفى السويس العام.

ونشبت معركة بين اثنين من المسجونين قبل عرضهم على المحكمة، وقام أحد المسجونين بالاعتداء على المسجون الآخر باستخدام سلاح ابيض وأصابه بجروح متعددة في الوجه.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية كاملة الخاصة بالواقعة، ويتم تحرير محضر للمسجون المتهم وهو مسجل خطر.

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