مطار جدة يستقبل ويودع 1.5 مليون معتمر منذ بدء الموسمالخميس، 5 يناير 2017 03:32 م
كشف تقرير إحصائيّ لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أنّ إجمالي عدد المعتمرين الذين وصلوا عبر صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي حوالي 1.5 مليون معتمر بين قدوم ومغادرة وذلك منذ انطلاق موسم العمرة وحتّى اليوم الخميس، حيث بلغ عدد المعتمرين القادمين نحو (805.912) ألف معتمر قدموا عبر (4011) رحلة جوية حيث سجّل قدوم المعتمرين حركةً تصاعديّة منذ بدء الموسم، ومن المتوقّع أن تشهد زيادة تصاعدية خلال الأشهر القادمة تصل إلى 50% عن الفترة الحالية.
وأوضح التقرير أن عدد المعتمرين المغادرين منذ بداية موسم العمرة إلى نهاية هذا اليوم بلغ (709.577) ألف معتمر غادروا عبر( 1,995) رحلة ويتم تسهيل إجراءات المسافرين من خلال تنفيذ الخطة المعتمدة من قبل إدارة المطار بالتعاون مع الجهات العاملة فيه، لتقديم الخدمات للمسافرين بكل تميز وكفاءة عالية في الأداء.
ويشهد مطار الملك عبدالعزيز الدوليّ نموّاً مطّرداً في الحركة الجويّة نتيجةً موسمي الحجّ والعمرة، وازدياد الحركة السياحيّة والاقتصاديّة في المملكة، وتسارع معدّلات النمو والطلب على خدمة النقل الجوّيّ والضغط المتواصل على المطار الذي أصبح يعمل بطاقة تشغيليّة تعادل 3 أضعاف طاقة المطار الاستيعابيّة الحاليّة، التي لا تتجاوز 9 ملايين مسافر في العام.
وكانت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدوليّ قد أعلنت عن جاهزيتها العاليّة لاستقبال ضيوف الرحمن من المعتمرين لموسم العمرة للعام الحالي 1438هـ الذي بدأ في غرّة شهر صفر المنصرم وسيمتدّ إلى نهاية الثامن عشر من شهر شوّال المقبل.
ولفت التقرير إلى أنّه وفقًا للخطّة التشغيليّة لموسم العمرة فإنّه من المتوقّع أن يستقبل المطار أعدادًا من المعتمرين تفوق العام الماضي, حيث يعمل مجمع صالات الحجّ في مرحلتي القدوم والمغادرة، وبطاقة استيعابيّة تصل إلى 1800 راكب في الساعة في مرحلة القدوم، و1700 راكب في الساعة في مرحلة المغادرة، تتمّ خدمتهم من قبل أكثر من 27 جهازًا حكوميًّا وأهليًّا بكامل طاقاتهم البشريّة لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، كما تتضمّن الخطّة تجهيز 7 صالات للقدوم و7 للمغادرة. وقد بدأت جميع القطاعات الحكوميّة العاملة بمطار الملك عبدالعزيز الدوليّ، ومجمّع صالات الحجّ والعمرة في الاستعداد لاستقبال موسم العمرة، وتوفير الخدمات التي تلبّي تطلّعات المسافرين.
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