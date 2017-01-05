محافظة قنا يتفقد سير امتحانات الطلابالخميس، 5 يناير 2017 03:31 م
تفقد عبد الحميد الهجان محافظ قنا يرافقه عزت بيومي وكيل وزارة التربية والتعليم عدد من لجان امتحانات المرحلة الابتدائية والثانوية العامة والفنية للاطمئنان على سير الامتحانات الفصل الدراسي الاول بها.
استهل الهجان جولته بتفقد لجان امتحانات مدارس المرحلة الابتدائية والتي بدأها بتفقد امتحان مادة الرياضيات للصف الثاني والثالث الابتدائي بمدرسة حسان بن ثابت الابتدائية المشتركة و مدرسة ناصر الابتدائية المشتركة واشار الي انه يوجد 120 الف و850 طالب مقيدين بالصف الاول والثاني الابتدائي بالمحافظة من اجمالي352 الف و455 طالب وطالبة مقيدين بالمرحلة الابتدائية.
وفيما يخص مدارس التعليم الثانوي العام زار الهجان مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات للاطلاع علي الامتحانات التي بدأت اليوم حيث يتقدم 13415 طالب وطالبة في الصف الأول الثانوي لأداء امتحان اللغة العربية اليوم بكافة مراكز وقري المحافظة.
وفي السياق ذاته تفقد المحافظ لجان امتحانات مدرسة قنا الثانوية المعمارية الزخرفية بنين حيث تجري امتحانات مادة الأمن الصناعي للصف الثاني لافتا ان عدد طلاب التعليم الفني الصناعي نظام الثلاث سنوات بلغ 28032 طالب وطالبة وعدد المسجلين بالصف الثاني 8212 طالب وطالبة وعلي هامش جولته لمدرسة تفقد الهجان ورش النجارة بالمدرسة وذكر انه تم تخصيص 2 مليون و250 ألف جنيه من بنك الاستثمار لأعمال التجهيزات بمدارس المديرية واثني علي المجهود الذي تقوم به المدرسة من عمل مقاعد وأبواب وأثاث مدرسية تقوم بتصنيعها داخل والورشة الخاصة بها وبأيدي أبنائها من الطلبة.
واضاف الهجان ان الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط وجميع الأسئلة من المنهج الدراسي المقرر، لافتا أنه لا يوجد أي شكوى من الأسئلة بشكل عام وان الامتحانات تجرى في أجواء أمنية مستقرة، مضيفا أنه أمر بتوفير طبيب وممرضه داخل لجان الامتحانات، موصيا بتوفير كافة وسائل الراحة داخل اللجان، والحفاظ على مستوى النظافة.
-
«فتاة العربة» من داخل شقتها الجديدة: «السيسي وعد فأوفى»
قالت منى السيد المعروفة باسم “فتاة العربة”، إنها استلمت الشقة اليوم وتشعر بالسعادة الشديدة لتحقق حلمها، مؤكدة أن الشقة نالت إعجابها، وتم تحقيق جميع طلباتها فى ...Mon, 02 Jan 2017 11:29:28 GMT
-
مسئول: مرتب محافظ البنك المركزي والعاملين به يخضع للحد الأقصى للأجور
أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري أن الراتب الشهري لمحافظ البنك المركزي تم تحديده من قبل رئيس مجلس الوزراء وفقا لقانون الحد الأقصى للأجور. وقال المصدر - في تصريح ...Thu, 05 Jan 2017 13:41:50 GMT
-
التموين: أرصدة السلع الاساسية آمنةThu, 05 Jan 2017 13:12:05 GMT
-
"المالية" تطرح أذون خزانة بـقيمة 11 مليار جنيه
وذكرت المالية - عبر موقعها الإلكتروني - أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 750ر5 مليار جنيه بمتوسط عائد 827ر19%، فيما بلغ أعلى عائد 861ر19%، وسجل أقل عائد 199ر19%. وأضافت ...Thu, 05 Jan 2017 13:41:50 GMT
-
عبدالله السعيد: إنجازاتي تتحقق مع النادي الأهلي
أعرب عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوزه بلقب أفضل لاعب في مصر لعام 2016 ، في الحفل الذي أقامته جمعية اللاعبين المحترفين أمس ، ...Thu, 05 Jan 2017 13:12:05 GMT
-
حبس ضابط سنة مع إيقاف التنفيذ وبراءة آخر في قتلهما محتجز
قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية،اليوم الخميس، بحبس الضابط عبد الرحمن محمود سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاثة سنوات، وبراءة ضابط ...Thu, 05 Jan 2017 12:26:44 GMT
-
معركة بين مسجلين خطر داخل حجز مجمع محاكم السويس
شهد مجمع محاكم السويس اشتباكا بين مسجونين داخل مكان الحجز قبل عرضهم على محكمة السويس لحضور جلسة محاكمتهم، وتم نقل سجين مصاب بجروح قطعية في الوجه إلى مستشفى السويس ...Thu, 05 Jan 2017 13:41:50 GMT
-
السيسي يرفع العلم المصري على «جمال عبدالناصر»
وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عصر اليوم الخميس، إلى حاملة المروحيات “جمال عبدالناصر” من طراز “ميسترال”، في سفاجا، بالبحر اﻷحمر. وتفقد الرئيس حاملة ...Thu, 05 Jan 2017 13:54:49 GMT
-
10 أعراض لادمانك الجنس! - محيط
يعرف إدمان الجنس بأنه : الانخراط في أنشطة جنسية خارجة عن سيطرة الفرد بما يؤثر سلباً على حياته الشخصية والعملية وحياة المحيطين به . وحددت…Thu, 05 Jan 2017 10:58:11 GMT