تفقد عبد الحميد الهجان محافظ قنا يرافقه عزت بيومي وكيل وزارة التربية والتعليم عدد من لجان امتحانات المرحلة الابتدائية والثانوية العامة والفنية للاطمئنان على سير الامتحانات الفصل الدراسي الاول بها.

استهل الهجان جولته بتفقد لجان امتحانات مدارس المرحلة الابتدائية والتي بدأها بتفقد امتحان مادة الرياضيات للصف الثاني والثالث الابتدائي بمدرسة حسان بن ثابت الابتدائية المشتركة و مدرسة ناصر الابتدائية المشتركة واشار الي انه يوجد 120 الف و850 طالب مقيدين بالصف الاول والثاني الابتدائي بالمحافظة من اجمالي352 الف و455 طالب وطالبة مقيدين بالمرحلة الابتدائية.

وفيما يخص مدارس التعليم الثانوي العام زار الهجان مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات للاطلاع علي الامتحانات التي بدأت اليوم حيث يتقدم 13415 طالب وطالبة في الصف الأول الثانوي لأداء امتحان اللغة العربية اليوم بكافة مراكز وقري المحافظة.

وفي السياق ذاته تفقد المحافظ لجان امتحانات مدرسة قنا الثانوية المعمارية الزخرفية بنين حيث تجري امتحانات مادة الأمن الصناعي للصف الثاني لافتا ان عدد طلاب التعليم الفني الصناعي نظام الثلاث سنوات بلغ 28032 طالب وطالبة وعدد المسجلين بالصف الثاني 8212 طالب وطالبة وعلي هامش جولته لمدرسة تفقد الهجان ورش النجارة بالمدرسة وذكر انه تم تخصيص 2 مليون و250 ألف جنيه من بنك الاستثمار لأعمال التجهيزات بمدارس المديرية واثني علي المجهود الذي تقوم به المدرسة من عمل مقاعد وأبواب وأثاث مدرسية تقوم بتصنيعها داخل والورشة الخاصة بها وبأيدي أبنائها من الطلبة.

واضاف الهجان ان الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط وجميع الأسئلة من المنهج الدراسي المقرر، لافتا أنه لا يوجد أي شكوى من الأسئلة بشكل عام وان الامتحانات تجرى في أجواء أمنية مستقرة، مضيفا أنه أمر بتوفير طبيب وممرضه داخل لجان الامتحانات، موصيا بتوفير كافة وسائل الراحة داخل اللجان، والحفاظ على مستوى النظافة.