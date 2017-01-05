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مجلس الوزراء يستبدل «القيمة المضافة والجدول» بالضريبة العامة على المبيعات
شريف اسماعيل رئيس الوزراء‎

مجلس الوزراء يستبدل «القيمة المضافة والجدول» بالضريبة العامة على المبيعات

الخميس، 5 يناير 2017 04:14 م
كتب: محمود زايد

أصدر المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 35 لسنة 2017، الذي ينص على استبدال عبارة الضريبة على القيمة المضافة والجدول بالضريبة العامة على المبيعات.

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