حبس ضابط سنة مع إيقاف التنفيذ وبراءة آخر في قتلهما محتجز

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية،اليوم الخميس، بحبس الضابط عبد الرحمن محمود سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاثة سنوات، وبراءة ضابط ...