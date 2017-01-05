وقع انفجار ظهر اليوم الخميس بمدينة “ازمير” غرب تركيا بالقرب من مبني المحكمة بالمدينة بحسب وسائل إعلام تركية.

وقد أعلنت وكالة “رويترز” أن سيارات الإسعاف تهرع إلى موقع الحادث، فيما أعلنت الشرطة التركية عن مقتل منفذي الهجوم.

وقد تداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للحظات الأولى للحادث، بحسب تعبيرهم.

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الحادث.