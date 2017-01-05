شهد مقر نقابة المحامين، اليوم الخميس، نشوب اشتباكات بالأيدى بين أنصار سامح عاشور نقيب المحامين ومعارضيه، بسبب ضوابط القيد الجديدة وتجديد الاشتراكات للأعضاء، وذلك على هامش الوقفة التى نظمها معارضو عاشور داخل مقر النقابة.

كان عدد من المحامين قد دعوا لوقفة احتجاجية؛ اعتراضًا على ضوابط تجديد الاشتراكات للأعضاء، وشطب غير المشتغلين.