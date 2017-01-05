ممثلون بـ "عدة وجوه" في رمضان القادم

يتضح من ملامح خريطة دراما شهر رمضان القادم المبدئية ظهور عدد كبير من الممثلين بأكثر من وجه في أكثر من عمل درامي، خاصة الذين تغيبوا عن دراما رمضان الماضي أو ممثلات ...