سانت كاترين تستقبل 150 سائحا خلال 24 ساعةالخميس، 5 يناير 2017 02:41 م
استقبلت مدينة سانت كاترين خلال الـ 24 ساعة الماضية 150 سائحا من مختلف الجنسيات وسط أجواء باردة ودرجة حرارة بلغت درجة مئوية تحت الصفر.
وصرح رئيس الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين المهندس السيد عبدالصادق، بأن جولة السائحين تتضمن زيارة دير سانت كاترين وجبل موسى وجبل المناجاة ومحمية سانت كاترين وقبر النبي صالح والمخيمات البدوية.
وأشار إلى أن درجة الحرارة الكبرى بلغت 11 درجة والصغرى 1 درجة تحت الصفر.
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