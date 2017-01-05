محمد نجيب: حسم الدوري يتطلب مجهودا جماعياالخميس، 5 يناير 2017 02:44 م
أعرب محمد نجيب مدافع الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالعودة للمشاركة في التشكيلة الأساسية للفريق خلال الفترة الماضية، موضحا أن تركيزه في التدريبات وسعيه المستمر للجاهزية طوال الوقت، كان وراء ظهوره بحالة طيبة حينما تطلب الأمر مشاركته أساسيا من جديد في المباريات.
وشدد نجيب على أن ثقة حسام البدري المدير الفني، في إمكاناته سواء كان يشارك أو يجلس على الدكة، مؤكدا أن دفاع الأهلي مسئولية كبيرة، وأوضح أنه وزملاءه في خط الدفاع (سعد سمير، ورامي ربيعة، وأحمد حجازي) يؤدون دائما بشكل جيد في التدريبات، وتبقى الكلمة الأخيرة للجهاز الفني في مشاركة أي منهم.
وعن حسم لقب الدوري، قال نجيب إن المشوار لا يزال طويلا، لاسيما أن الفريق يستهل الدور الثاني بالمنافسة على لقب السوبر، ومن بعده ستكون هناك 17 مباراة أخرى بالدوري، يتخللها المنافسات في دوري أبطال إفريقيا، وهو ما يزيد من صعوبة حسم اللقب، ويتطلب مجهودا وتركيزا أكبر من جانب الجميع.
ونفى نجيب تفكيره في الرحيل عن الفريق أثناء جلوسه على دكة البدلاء، وأكد أنه لم يتحدث في هذا الأمر منذ توقيعه للأهلي، مشددا على احترامه للكيان الذي يلعب له وأن بقاءه أو رحيله أمر متروك للجهاز الفني والمسؤولين فقط.
-
«فتاة العربة» من داخل شقتها الجديدة: «السيسي وعد فأوفى»
قالت منى السيد المعروفة باسم “فتاة العربة”، إنها استلمت الشقة اليوم وتشعر بالسعادة الشديدة لتحقق حلمها، مؤكدة أن الشقة نالت إعجابها، وتم تحقيق جميع طلباتها فى ...Mon, 02 Jan 2017 11:29:28 GMT
-
ممثلون بـ "عدة وجوه" في رمضان القادم
يتضح من ملامح خريطة دراما شهر رمضان القادم المبدئية ظهور عدد كبير من الممثلين بأكثر من وجه في أكثر من عمل درامي، خاصة الذين تغيبوا عن دراما رمضان الماضي أو ممثلات ...Thu, 05 Jan 2017 11:15:08 GMT
-
شيماء سيف تبدأ تصوير دورها في "عفاريت عدلي علام" خلال أيام
تبدأ خلال أيام الفنانة الشابة شيماء سيف تصوير دورها في العمل الدرامي الجديد “عفاريت عدلي علام” الذي يلعب بطولته الزعيم عادل إمام، والمقرر خلال شهر رمضان المبارك. ...Thu, 05 Jan 2017 11:15:08 GMT
-
10 أعراض لادمانك الجنس!
يعرف إدمان الجنس بأنه : الانخراط في أنشطة جنسية خارجة عن سيطرة الفرد بما يؤثر سلباً على حياته الشخصية والعملية وحياة المحيطين به . وحددت مصادر علمية بعض العلامات ...Thu, 05 Jan 2017 10:58:11 GMT
-
ليندسي لوهان تهاجم داعش وتدعم اللاجئين بقصيدة
الكلمات هذه جزء من قصيدة للفنانة الأمريكية ليندسي لوهان كتبتها كتحية للاجئين ومعاناتهم وشجباً لجرائم “تنظيم داعش” الإرهابي. لوهان، بطلة فيلم Mean girls، نشرت قصيدتها ...Thu, 05 Jan 2017 10:58:11 GMT
-
محمد حمدي: أبدأ تصوير"السر" نهاية يناير الحالي
وقال حمدي، للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي بوليسي من أرض الواقع تتسم بالغموض من خلال مجموعة من القصص ينتج عنها صراع ...Thu, 05 Jan 2017 10:41:54 GMT
-
التحقيق مع مستشار وزير الصحة المتهم بالرشوةThu, 05 Jan 2017 10:14:41 GMT
-
تأجيل محاكمة عز وعسل في «تراخيص الحديد» لـ6 مارس
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس، تأجيل إعادة محاكمة رجلي الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق لجلسة 6 مارس للمرافعة، ...Thu, 05 Jan 2017 10:14:41 GMT
-
رئيس اتحاد لجمعيات حماية المستهلك: البرلمان لم يناقشنا في القانون المقترح
أكدت الدكتورة سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، أن مشروع القانون المقترح لحماية المستهلك جاءت بعد التطورات الاقتصادية التي شهدتها البلاد ...Thu, 05 Jan 2017 09:46:27 GMT