أعرب محمد نجيب مدافع الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالعودة للمشاركة في التشكيلة الأساسية للفريق خلال الفترة الماضية، موضحا أن تركيزه في التدريبات وسعيه المستمر للجاهزية طوال الوقت، كان وراء ظهوره بحالة طيبة حينما تطلب الأمر مشاركته أساسيا من جديد في المباريات.

وشدد نجيب على أن ثقة حسام البدري المدير الفني، في إمكاناته سواء كان يشارك أو يجلس على الدكة، مؤكدا أن دفاع الأهلي مسئولية كبيرة، وأوضح أنه وزملاءه في خط الدفاع (سعد سمير، ورامي ربيعة، وأحمد حجازي) يؤدون دائما بشكل جيد في التدريبات، وتبقى الكلمة الأخيرة للجهاز الفني في مشاركة أي منهم.

وعن حسم لقب الدوري، قال نجيب إن المشوار لا يزال طويلا، لاسيما أن الفريق يستهل الدور الثاني بالمنافسة على لقب السوبر، ومن بعده ستكون هناك 17 مباراة أخرى بالدوري، يتخللها المنافسات في دوري أبطال إفريقيا، وهو ما يزيد من صعوبة حسم اللقب، ويتطلب مجهودا وتركيزا أكبر من جانب الجميع.

ونفى نجيب تفكيره في الرحيل عن الفريق أثناء جلوسه على دكة البدلاء، وأكد أنه لم يتحدث في هذا الأمر منذ توقيعه للأهلي، مشددا على احترامه للكيان الذي يلعب له وأن بقاءه أو رحيله أمر متروك للجهاز الفني والمسؤولين فقط.