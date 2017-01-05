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أنقرة: منفذ هجوم اسطنبول من أقلية الأويغور على الأرجح
تفجير اسطنبول‎

أنقرة: منفذ هجوم اسطنبول من أقلية الأويغور على الأرجح

الخميس، 5 يناير 2017 02:28 م
وكالات

رجح ويسي قايناق نائب رئيس الوزراء التركي أن يكون المسلح الذي قتل 39 شخصا في هجوم على ملهى ليلي في اسطنبول من أقلية الأويغور المسلمة مشيرا إلى تحديد صلاته وأماكن تواجده المحتملة.

وقال قايناق في مقابلة مع تلفزيون “الخبر”، اليوم الخميس إنه لا يستبعد احتمال هروب المهاجم إلى الخارج، مرجحا أن تأتي العمليات الجارية داخل تركيا للقبض على المتهم بنتائجها.

وأضاف أن المهاجم نفذ الهجوم ليلة رأس السنة بمفرده، مع احتمال تلقيه مساعدة من آخرين.

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