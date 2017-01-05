أكد اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن النادي أرسل خطابا رسميا لاتحاد الكرة، طالبا الاطلاع على شروط مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك بالإمارات يوم 10 فبراير القادم.

وأضاف شمس أن الأهلي طلب إرسال نسخة من لائحة الحوافز والجزاءات الخاصة ببطولة السوبر، وكذلك قرارات الجمعية العمومية للاتحاد التي عقدت في شهر ديسمبر الماضي.