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الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإرسال شروط مباراة السوبر
شيرين شمس

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإرسال شروط مباراة السوبر

الخميس، 5 يناير 2017 02:23 م
وكالات

أكد اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن النادي أرسل خطابا رسميا لاتحاد الكرة، طالبا الاطلاع على شروط مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك بالإمارات يوم 10 فبراير القادم.

وأضاف شمس أن الأهلي طلب إرسال نسخة من لائحة الحوافز والجزاءات الخاصة ببطولة السوبر، وكذلك قرارات الجمعية العمومية للاتحاد التي عقدت في شهر ديسمبر الماضي.

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