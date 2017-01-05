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السيسي يدشن منشآت «اﻷسطول الجنوبي».. ويعترض على أسلوب الكتابة
القوات البحرية ـ السيسي

السيسي يدشن منشآت «اﻷسطول الجنوبي».. ويعترض على أسلوب الكتابة

الخميس، 5 يناير 2017 02:36 م
كتب - أحمد فرهود

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، تدشين منشآت اﻷسطول الجنوبي بسفاجا.

ودشن الرئيس السيسي، عبر “الفيديو كونفرانس”، منشآت “اللواء ثاني مدمرات، واللواء ثاني مرور ساحلي”.

وأعرب السيسي، عن اعتراضه على “عدم تناسق كتابة (اﻷسطول الجنوبي) على الحائط، مع بعضها البعض”، قائلاً: “ليه كدة يا كامل.. مفروض الحاجة تطلع مظبوطة من اﻷول”.

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