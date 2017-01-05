شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، تدشين منشآت اﻷسطول الجنوبي بسفاجا.

ودشن الرئيس السيسي، عبر “الفيديو كونفرانس”، منشآت “اللواء ثاني مدمرات، واللواء ثاني مرور ساحلي”.

وأعرب السيسي، عن اعتراضه على “عدم تناسق كتابة (اﻷسطول الجنوبي) على الحائط، مع بعضها البعض”، قائلاً: “ليه كدة يا كامل.. مفروض الحاجة تطلع مظبوطة من اﻷول”.