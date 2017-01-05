بوروشينكو يرفض الغداء في دافوسالخميس، 5 يناير 2017 02:24 م
قرر الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو عدم حضور مأدبة الغداء الأوكرانية التقليدية في دافوس (سويسرا) التي ينظمها صندوق رجل الأعمال فيكتور بينتشوك على هامش فعاليات منتدى دافوس العالمي.
أفادت بذلك قناة ” ليفي بيريغ” اليوم وذكرت أن بوروشينكو قرر ذلك بعد نشر صحيفة وول ستريت جورنال مقالة لبينتشوك مع مقترحات لتسوية النزاع بين أوكرانيا وروسيا.
ونقلت القناة قول مصدر في الخارجية الأوكرانية :” لدى الرئيس برنامجه الخاص في دافوس، ولكنه قطعا لن يقترب من بينتشوك بعد نشر هذه المقالة”.
تجدر الإشارة إلى أن مقالة بينتشوك نشرت في نهاية العام المنصرم وفيها عرض الرجل على سلطات ومواطني أوكرانيا القبول “ببعض التنازلات المؤلمة” من أجل إنهاء النزاع مع روسيا. ومن بينها سحب أوكرانيا بشكل مؤقت طلبها للانضمام الى الاتحاد الأوروبي والتخلي عن سعيها للحصول على عضوية الناتو والموافقة على صفة الحياد في المدى القصير والمتوسط. ويصر رجل الأعمال كذلك على ضرورة عدم السماح لموضوع القرم أن يكون عائقا على طريق الحل الذي يضع نهاية للحرب في شرق البلاد على أساس عادل مع التمسك بموقف اعتبار القرم جزءا من أوكرانيا يجب أن يعود إليها.
وعرض رجل الأعمال كذلك على سلطات كييف الموافقة على إجراء انتخابات محلية في بعض مناطق دونباس قبل عودتها بالكامل الى سيطرة أوكرانيا وذلك بهدف عرض التمسك بالتوحيد السلمي. وكذلك أن توافق أوكرانيا على إلغاء العقوبات ضد روسيا بشكل تدريجي.
وأثارت المقالة ردود فعل لاذعة من جانب نواب البرلمان والسياسيين في أوكرانيا في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2016 .
وتعليقا على المقالة قال عضو البرلمان الأوكراني ايغور مويستشوك إن رجل الأعمال بينتشوك يقترح” الاستسلام أمام روسيا والقبول باحتلال القرم وإجراء الانتخابات في دونباس”. وقال برلماني آخر وهو ايغور لوتسينكو إن بينتشوك “يرغب برؤية أوكرانيا مستعمرة لروسيا” .
وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات منتدى دافوس الدولي ستجري في هذه السنة بين 17-20 يناير/ كانون الثاني الجاري.
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