شيعت ظهر اليوم الخميس جنازة السيدة لوريس نجيب الشهيدة الـ28 في الحادث الإرهابي الذي ضرب الكنيسة البطرسية الشهر الماضي.

وأقيمت صلاة الجنازة بقاعة الكنيسة البطرسية التي وقع بها الانفجار الإرهابي ورأسها الأنبا رفائيل أسقف كنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا آرميا الأسقف العام والأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد وعدد من كهنة الكنيسة.