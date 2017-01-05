أعلن يحيى راشد، وزير السياحة، اعتماد اللائحة الأساسية المشتركة بإجراء انتخابات الاتحاد المصري للغرف السياحية، والغرف التابعة له، اليوم الخميس، وذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى انتهاء مد عمل لجان تسيير أعمال الغرف السياحية فى 18 يناير الجاري.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، إنه تم مراجعة كافة بنود اللائحة من قبل المستشارين القانونين قبل اعتمادها، لافتا إلى لجنة تسيير أعمال الاتحاد قامت بإطلاع القطاع الخاص وجمعيات المستثمرين على مستوى الجمهورية للتوافق فى الرؤى المطروحة حول اللائحة الأساسية المشتركة فيما يتعلق بإجراء تعديلات.

يذكر أن ملامح تعديل اللائحة الأساسية المشتركة تنص على إجراء انتخابات الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق انتخابات مباشرة من الجمعية العمومية، وتحديد مدة عضوية مجلس الإدارة بأربعة سنوات فى اللائحة حتى تتماشى مع القانون.