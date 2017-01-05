قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية،اليوم الخميس، بحبس الضابط عبد الرحمن محمود سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاثة سنوات، وبراءة ضابط آخر يدعى أحمد سامح، بقسم شرطة أول مدينة نصر، فى اتهامهما بقتل محتجز داخل القسم والتزوير فى بيان سبب وفاته، وقررت إحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المختصة.

صدر القرار برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين عادل عبد الهادي وعلي صقر وأمانة سر احمد الهادي وهشام حافظ وعزت فاروق.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهم عبد الرحمن محمود فؤاد ملازم أول بقسم أول مدينة نصر، ضرب المجنى عليه عبد السميع صابر عبد السميع عمدًا بسلاحه النارى، بأن سدد إليه ضربة واحدة استقرت فى رأسه ولم يقصد قتله لكن الضرب أفضى إلى موته، وذلك لإشعاله سيجارة بانجو داخل القسم.

كما نسبت للمتهم الثانى النقيب أحمد سامح محمود عبد الهادى، رئيس التحقيقات بقسم أول مدينة نصر، ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمى، وهو المحضر 16451 إدارى قسم أول مدينة نصر لسنة 2010، بأن أثبت على خلاف الحقيقة سقوط المجنى عليه عبد السميع صابر عبد السميع أرضًا مغشيًا عليه دون تعرضه للأذى، وغير إقرارات الشاهدين هانى محمد شاكر وحسن محمد عبد الغفار بذات المحضر سالف الذكر.