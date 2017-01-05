ترامب يعتزم تعيين مساعده «هاجرتي» سفيرا لليابانالخميس، 5 يناير 2017 02:18 م
قال مستشار في الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، “إن ترامب يعتزم اختيار رجل الأعمال وليام هاجرتي لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى اليابان”.
وذكرت خدمة نيكي الإخبارية اليابانية أن ترامب سيعلن قريبًا عن اختيار هاجرتي وهو حاليًا مدير التعيينات الرئاسية في فريقه الانتقالي.
وأكد المستشار الذي تحدث إلى رويترز، تقرير نيكي بشرط عدم الكشف عن اسمه.
وهاجرتي من مواليد ولاية تنيسي وأسس شركة هاجرتي بيترسون للاستثمار المباشر.
وأمضى عدة سنوات في اليابان مع مجموعة بوسطن للاستشارات ثم عمل في البيت الأبيض في إدارة الرئيس جورج دبليو بوش.
وتشغل السفيرة الحالية كارولاين كنيدي المنصب منذ 2013.
ورفض يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني التعليق على التقرير، إذ أن الاختيار لم يعلن رسميًا بعد وعبر عن أمله أن يكون بوسع السفير الجديد تطوير علاقات ودية بين البلدين.
وقال آخرون “إن خبرات هاجرتي الدبلوماسية وعلمه بالسياسات الإقليمية أمر غير معروف لكن الاختيار يشير إلى الأولوية التي يوليوا ترامب للبعد الاقتصادي في العلاقات الثنائية وهو ما قد يثلج صدور مسؤولين، ثار قلقهم من موقفه المتشدد من مسألة الحماية التجارية خلال حملته الانتخابية”.
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