أعلن مركز التعاون الدولي بكلية التربية بجامعة عين شمس عن منح دراسية لطلبة الماجستير والدكتوراة وأبحاث ما بعد الدكتوراة مقدمة من الهيئة الألمانية للتبادل العلمي “DAAD”، في إطار حرص الجامعة على توفير كافة الإمكانيات لشباب الباحثين.

وقالت الدكتورة رشا كمال مديرة مكتب الاتصال والتعاون الدولي بالجامعة، إن المنح تشمل العديد من التخصصات لخريجي كل الجامعات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي، وتتميز المنحة بالحصول على مرتب شهري طوال مدة السفر، بالإضافة إلى تأمين صحي وتوفير تأمين الحوادث.

وأضافت أن نهاية التقديم للمنح ستكون يوم ١٥ فبراير القادم، وبداية السفر إلى ألمانيا فى ١٥ سبتمبر المقبل.