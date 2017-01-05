المركزي: ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى 2ر60 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضيالخميس، 5 يناير 2017 02:00 م
أعلن البنك المركزي ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 4ر4 مليار دولار بما نسبته 9ر7 % ليصل إلى 2ر60 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2016 مقارنة 8ر55 مليار دولار في يونيو 2016 .
وأرجع البنك المركزي في أحدث تقرير - تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم /الخميس/ - الارتفاع إلى زيادة كل من صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 3ر4 مليار دولار وزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 1ر0 مليار دولار
ولفت المركزي إلى أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي( متوسط وطويل الأجل) فقد بلغت نحو5ر2 مليار دولار خلال الفترة يوليو - سبتمبر من العام المالي الحالي منها الأقساط المسددة نحو 2ر2 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 3ر0 مليار دولار.
وأشار إلى ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 3ر16% في نهاية سبتمبر الماضي مقابل 2ر13 % في سبتمبر2015.
وفى نفس السياق .. أوضح المركزي ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى 758ر2 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي منه 2ر87 % مستحق على الحكومة، و3ر4 % على الهيئات العامة الاقتصادية و5ر8 % على بنك الاستثمار القومي .
وأشار البنك المركزي إلى أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 403ر2 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة قدرها 118 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وأوضح التقرير أن صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 9ر118 مليار جنيه بارتفاع بلغ 2ر15 مليار جنيه ،فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 4ر235 مليار جنيه بارتفاع 2ر5 مليار جنيه (تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية (سندات وأذون)
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