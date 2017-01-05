 Moheet on google
الخميس 5 يناير 2017 01:38 مساءً
روابط سريعة
السيسي يتفقد صاﻻت ميناء سفاجا البحري
السيسي يفتتح تطوير ميناء سفاجا

السيسي يتفقد صاﻻت ميناء سفاجا البحري

الخميس، 5 يناير 2017 02:07 م

تفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أعمال تطوير ميناء سفاجا البحري، والذي افتتحه صباح اليوم الخميس.

وتجول السيسي، في صاﻻت الميناء، واﻷرصفة، مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير النقل الدكتور جلال سعيد، واستمع إلى شرح تفصيلي عن أعمال التطوير.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3