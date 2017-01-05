تفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أعمال تطوير ميناء سفاجا البحري، والذي افتتحه صباح اليوم الخميس.

وتجول السيسي، في صاﻻت الميناء، واﻷرصفة، مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير النقل الدكتور جلال سعيد، واستمع إلى شرح تفصيلي عن أعمال التطوير.