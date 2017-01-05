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الجهاد الإسلامي تقرر المشاركة باجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني
حركة الجهاد الاسلامي

الجهاد الإسلامي تقرر المشاركة باجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني

الخميس، 5 يناير 2017 02:16 م
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أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الخميس، موافقتها على المشاركة في اجتماعات اللجنة التحضيرية الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني، في العاصمة اللبنانية بيروت الثلاثاء المقبل.

وقالت الحركة، في تصريح مكتوب: “إنها قررت تلبية الدعوة وحضور الاجتماع، حرصاً منها على المصلحة الوطنية”.

وأعربت الحركة، عن أملها أن توفر هذه الجلسة “فرصة للبحث والتوافق على خطوات إعادة بناء منظمة التحرير وتطويرها؛ لتضم كل الفصائل الفلسطينية”.

وكانت حركة حماس قد أعلنت أمس مشاركتها في اللجنة التحضيرية.

ووجه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، الأحد الماضي، دعوات لأعضاء اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد لعقد المجلس الوطني، للاجتماع يومي 10و11 من الشهر الجاري، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الزعنون في بيان صحافي، إن “الدعوة لعقد هذا الاجتماع جاءت بعد سلسلة مشاورات جرت بين الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي”.

وسيركز الاجتماع المرتقب على استكمال المشاورات لعقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني، وفق المسؤول نفسه.

والمجلس الوطني الفلسطيني، هو بمثابة برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، وعُقدت آخر دورة له في غزة عام 1996، تبعتها جلسة تكميلية في مدينة رام الله عام 2009.

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