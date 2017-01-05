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تركيا: نتوقع دعما من أمريكا في معركة الباب والأعذار غير مقبولة
الرئاسة التركية

تركيا: نتوقع دعما من أمريكا في معركة الباب والأعذار غير مقبولة

الخميس، 5 يناير 2017 01:53 م
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أعلنت الرئاسة التركية اليوم الخميس أنها أبلغت الولايات المتحدة بعدم تلقيها دعما كافيا في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي خلال الأيام الأربعين الماضية.

وتابعت الرئاسة: “نتوقع أن يقوم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأخذ المخاوف التركية بشكل أكثر جدية”.

وأعربت الرئاسة عن توقعها دعما كاملا من الولايات المتحدة في معركة الباب السورية، مشددةً على أن الأعذار ستكون غير مقبولة.

ونوهت الرئاسة التركية إلى أنها ليست في عجلة من أمرها لإعادة تقييم استخدام التحالف الدولي بقيادة أمريكا لقاعدة أنجرليك التركية.

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