أصيب مدني عراقي بجروح اليوم الخميس، نتيجة انفجار عبوة ناسفة ثانية شرقي العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم قيادة “عمليات بغداد” العميد سعد معن :”إن اعتداء إرهابيا بواسطة عبوة ناسفة وقع في منطقة “مدينة الصدر” شرقي بغداد وأسفر عن إصابة مدني واحد”.

وكانت عبوة ناسفة انفجرت في منطقة البلديات شرقي بغداد وتسببت في إصابة امرأة عراقية بجروح وصفت بالخطيرة.. كما انفجرت سيارة مفخخة كانت متوقفة في منطقة “العبيدي” شرقي العاصمة العراقية مما أسفر عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 7 آخرين.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابي لزعزعة أمن بغداد - الأكبر من حيث عدد السكان - حيث يبلغ تعدادها حوالي 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامي) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.‎