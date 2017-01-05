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مدير ميناء سفاجا: قادرون على استقبال 1,3 مليون راكب سنويا عقب التطوير
ميناء سفاجا
ميناء سفاجا

مدير ميناء سفاجا: قادرون على استقبال 1,3 مليون راكب سنويا عقب التطوير

الخميس، 5 يناير 2017 02:34 م
محيط - خالد الريس

أكد اللواء أشرف عبد المنعم مدير ميناء سفاجا البحري، أن مساحة الميناء قد تضاعف مساحتها من 445 ألف متر إلى 825 ألف متر عقب أعمال التطوير حيث أصبحت قادرة على استقبال 1,3 مليون راكب سنويا.
وأشار عبد المنعم من خلال تصريحات لقناة “أون لايف” الفضائية اليوم الخميس، إلى أن الميناء قادرة على استقبال 30 ألف سيارة “تربتيك”  و40 ألف شاحنة.
وأعرب عن أمله في أن يكون ميناء سفاجا يد مساعدة في الاقتصاد المصري.

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