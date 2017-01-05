كيري يؤكد ضرورة الحفاظ على التعاون الوثيق مع الصينالخميس، 5 يناير 2017 01:49 م
أكد وزير الخارجية الامريكي جون كيري لنظيره الصينى وانج يي على التزام الولايات المتحدة بسياسة “الصين الواحدة” والبيانات المشتركة الثلاثة الموقعة بين البلدين.
ونوه كيرى فى محادثة هاتفية جرت بينهما اليوم الخميس بالنتائج المثمرة للنمو الشامل الذى شهدته العلاقات في السنوات الأخيرة، وبجهودهما المشتركة في تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي وتجاه قضية تغير المناخ وفى السعى لحل القضايا الدولية الساخنة خاصة تلك المتعلقة بالامن.
ووفقا لبيان رسمى صادر عن الخارجية الصينية، وصف الوزير الامريكى الذى ستنتهى مدة عمله بتولى الرئيس الامريكى المنتخب دونالد ترامب لمهام منصبه فى 20 يناير الجارى، العلاقات بين البلدين بأنها شديدة الاهمية مشددا على ضرورة الحفاظ على التعاون الوثيق بينهما.
ومن جانبه قال وانج ان العلاقات الصينية الامريكية وصلت إلى مرحلة مهمة، وأكد انه يتعين على الجانبين ان يعملا معا بشكل مشترك للعناية بتلك العلاقات ودفعها فى الاتجاه الصحيح.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.
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