تمكنت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والتجارة الداخلية من ضبط 275 طن سلع تموينية متنوعة ما بين غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات القياسية وأخرى تباع بأسعار أزيد من السعر الرسمي لها من خلال 1505 قضايا تموينية.

وصرح محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي بأن هناك ملاحقة لأي أنشطة مخالفة ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت التجارية التي تتلاعب بمصالح المواطنين وتستغل السلع التموينية المخصصة للمواطنين في أغراضهم التجارية.

وأضاف المحافظ أن الحملات التي شنتها مديرية التموين ومباحث التموين أسفرت عن ضبط 24 طن دقيق تمويني قبل بيعها بالسوق السوداء بأزيد من ثمنها باﻹضافة إلى ضبط 92 بطاقة ذكية، لافتا إلى أنه تم تحرير 25 محضر غش تجاري لعدد من المحلات والسلاسل بعد ضبط 183 طن سلع تموينية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وكشف تقرير لمباحث التموين بالجيزة عن تحرير 86 محضرا تموينيا من خلال أجهزة التفتيش ،وتتنوع بين احتكار سلعة تموينية بلغت 56 طن سكر و7 أطنان زيت باﻹضافة إلى عدم وجود سجلات وعدم الإعلان عن الأسعار.