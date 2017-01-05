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قائد عراقي: حررنا 49 حياً سكنياً في الساحل الأيسر من الموصل
قوات عراقية

قائد عراقي: حررنا 49 حياً سكنياً في الساحل الأيسر من الموصل

الخميس، 5 يناير 2017 02:24 م
وكالات

أفاد قائد عسكري عراقي كبير الخميس، بأن القوات العراقية حررت 49 منطقة وحياً سكنياً من أصل 56 في الساحل الأيسر من مدينة الموصل من سيطرة تنظيم “داعش”.

وقال الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي أحد قادة جهاز مكافحة الإرهاب العراقي في تصريح صحافي اليوم، إن قوات مكافحة الإرهاب انتهت من تحرير منطقتي الوحدة وسومر الحاصود وهي من أخطر مناطق الإرهاب في جنوب شرقي الساحل الايسر من الموصل ، ليرتفع عدد المناطق والاحياء المحررة الى 49 من أصل 56 منطقة وحياً سكنياً من سيطرة تنظيم “داعش”.

وأضاف أن القوات العراقية تخوض حالياً معارك في مناطق متفرقة من أجل إعلان منطقة الساحل الأيسر محررة بالكامل من التنظيم.

وأوضح أن “القوات العراقية تقوم بفتح ممرات آمنة لإعادة النازحين الذين غادروا المناطق المحررة ضمن المحور جنوب شرقي الموصل بعد تمشيط المناطق بشكل دقيق”.

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