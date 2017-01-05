يكثف الفنان أحمد خالد موسي التصوير من أجل الانتهاء من فيلم “هروب اضطراري” لعرضه في موسم عيد الفطر المقبل، وليبدأ تصوير مسلسل “الحصان الأسود” نهاية يناير الحالي.

ومن المقرر أن يوجل أحمد خالد موسي عمليات المونتاج والمكساج لفيلم “هروب اضطراري” لحين الانتهاء من تصوير مسلسل “الحصان الأسود”، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

“الحصان الأسود” بطولة أحمد السقا، ياسمين صبرى، شيرى عادل، أحمد بدير، وميرنا نور الدين إضافة إلى آخرين، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى