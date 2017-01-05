يعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة عقب اجتماع اليوم بمقر الجبلاية، رفض عودة الاستبدال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية فى ظل رفض أغلب الأندية عودته والتمسك باللائحة التى انطلقت بها مسابقات الدورى هذا الموسم.

وشهدت الأيام الماضية مطالبة بعض الأندية وعلى رأسها الأهلى عودة الاستبدال، إلا أن مجلس الجبلاية استقر على رفض الأمر على أن يتم إعلان القرار رسميا خلال جلسة اليوم.